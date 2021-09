Palermo-Catanzaro, si avvicina il big match: l’ultima volta prevalsero i calabresi

Il Palermo di mister Giacomo Filippi si proietta alla sfida contro il Catanzaro in programma domenica alle ore 14.30

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro il Catanzaro, in programma domenica alle ore 14.30 allo stadio "Renzo Barbera". I rosanero dopo la sconfitta rimediata in casa del Taranto vogliono rialzare la testa, l'avversario non è però dei più morbidi e infatti nell'impianto di Viale del Fante arriverà una delle candidate alla promozione. Nella scorsa stagione il Palermo cedette 2-1 in casa ai giallorossi: al vantaggio di Verna rispose Roberto Floriano con un fantastico tiro a giro sotto l'incrocio dei pali, a dieci dalla fine fu Martinelli a regalare i tre punti ai suoi. Era la 26a giornata del campionato di Serie C, nella gara d'andata i Rosa avevano lottato strenuamente e trovato un insperato pareggio in nove uomini grazie ad Almici e alla deviazione decisiva di Evacuo.