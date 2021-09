SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Catanzaro. Come finirà? (1-X-2)

La sfida è in programma domenica 19 settembre alle ore 14.30 allo Stadio "Renzo Barbera": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

Il Palermo di mister Giacomo Filippi affronterà domenica pomeriggio il Catanzaro nella gara valida per il quarto turno del campionato di Serie C (girone C).