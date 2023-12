Palermo-Catanzaro, report dati del match: xG a Vivarini, 17 i tiri. Allarme Brunori

I dati statistici del match tra Palermo e Catanzaro, disputatosi ieri sera al Renzo Barbera, terminato 1-2 in favore dei ragazzi di Vivarini.

⚽️

Ieri sera - alle ore 20.30 - si è disputato il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, tra Palermo e Catanzaro, allo stadio "Renzo Barbera". La squadra di VincenzoVivarini ha raccolto i tre punti con grande merito: Biasci e Iemmello tra fine primo tempo ed inizio del secondo hanno firmato due reti importanti, che hanno dato cinismo e concretezza ad una proposta di gioco interessante ed efficace. Il disperato forcing finale dei ragazzi di Corini non ha prodotto gli effetti sperati. Infatti, i calabresi hanno sbancato il Barbera e sono riusciti a causare il quinto stop in campionato per i rosanero. Ecco, di seguito, i dati statistici della sfida raccolti da (Fbref.com)

Il Palermo ha totalizzato il 50%del possesso palla, decisamente equilibrato rispetto al restante 50% ospite. Inoltre, dei 424 passaggi siciliani, solo il 72% sono andati completati (304). Catanzaro protagonista di 425 passaggi, dei quali solo 342 riusciti (80%). 8 conclusioni in porta dei padroni di casa, delle 13 totali. 7 nello specchio su 17 per la banda Vivarini. Per Mirko Pigliacelli, delle sette conclusioni incassate tra i pali, cinque sono state oggetto di intervento. Sui gol degli attaccanti giallorossi è beffato dai compagni e dalla sfortuna (soprattutto nella rete di Biasci). Mentre Fulignati, ricevitori di tiri ben più controllabili, è riuscito ad intervenire su tutte le conclusioni rosa, meno il colpo di testa di Stulac. I falli - a malincuore - li vince la squadra di Corini, 20 a 10 il parziale. 8-4 ancora per Di Mariano e compagni, i calci d'angolo battuti. Crossa di più la formazione di casa, con 42 tentativi a 6 rispetto a quella ospite. Intercetti e contrasti ai catanzaresi: 7-6 i primi, 11-10 i secondi. 12-10 per il Palermo i duelli aerei.

Gli xG (Gol previsti) sono in favore del club del patron Noto: 1.8 a 0.7. Fabio Lucioni è colui che tocca più palloni, ben 72, ma quello che fa più salvataggi in difesa è Ivan Marconi: 3. Matteo Brunori, ancora una volta, uno di quelli che che ne tocca di meno di palloni tra i titolari: 18, dai quali è scaturito comunque un tiro, che comunque non si è rivelato incisivo. Peggio ha fatto Mancuso, con 15 tocchi, un tiro e un giallo rimediato. Più conclusioni in porta e tasso di pericolosità per Nicola Valente, con 2 tiri verso la porta e 0.1 di xG. 6 progressivi per Jacopo Segre, che si aggiudica la posizione numero uno di questa piccola graduatoria.

