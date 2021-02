Palermo-Catanzaro, il doppio ex Fausto Silipo: “Ho il cuore diviso a metà, che tristezza vederle in C”

Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Catanzaro.

Alle 12.30 di domenica i rosanero dovranno vedersela contro la compagine calabrese nella gara valida per la 26a giornata del campionato di Serie C (girone C). Una sfida quella contro i giallorossi che interessa da vicino un grande ex rosanero quale Fausto Silipo che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Catanzaro. L’ex difensore goleador, nel corso dell’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Di seguito un estratto.

“Dal punto di vista affettivo è indubbiamente una partita importante. Sarebbe difficile per me fare un pronostico, anche perché non le ho seguite tantissimo in questa stagione. Però proprio non saprei da quale parte penderebbe il mio cuore, tra queste due squadre. Vederle entrambe in Serie C è veramente una cosa brutta. Sinceramente, non è normale che Palermo e Catanzaro giochino in questa categoria, basti pensare al loro passato in Serie A. Purtroppo è così e bisogna accettarlo, speriamo che in tempi brevissimi possano risalire entrambe la china e possano affrontarsi in altri palcoscenici”.