Palermo-Casertana, il doppio ex Sasà Campilongo: “Campani top in trasferta, dalla nuova proprietà rosanero mi aspettavo di più”

Interessante intervista concessa da Sasà Campilongo, doppio ex di Palermo e Casertana, al quotidiano “La Repubblica”.

L’ex bomber rosanero, oggi allenatore in attesa di sistemazione, ha dato sfoggio delle sue doti da attaccante anche con la maglia dei campani, con i quali ha collezionato le sue migliori stagioni, dal 1989 al 1992. Nella settimana della sfida del “Renzo Barbera” tra la compagine di Boscaglia e la formazione rossoblu, l’ex attaccante ha voluto esprimere la sua opinione in merito all’avvio di stagione non esaltante della squadra palermitana.

Ecco quanto ha dichiarato dall’ex tecnico dell‘Empoli al noto quotidiano nazionale: “La Casertana gioca meglio fuori casa, attraversa un buon momento di forma e ha vinto l’ultima gara contro il Monopoli. Il Palermo? Mi aspetto un match abbastanza complicato per i siciliani. Ho visto la partita contro il Foggia e la squadra rosanero va subito in difficoltà al primo affondo”.

ASPETTATIVE PER IL RITORNO TRA I PROFESSIONISTI – “Tutti ci aspettavamo un Palermo competitivo in questa stagione, ma sta facendo molta fatica ad ambientarsi in Serie C. Non penso che sia solo un problema legato al Covid-19. Ci sono tanti fattori. Aver scelto con molto ritardo l’allenatore e aver iniziato la preparazione ad agosto inoltrato, probabilmente, hanno influito sul rendimento attuale. Dopo aver vinto la Serie D, mi sarei aspettato qualcosa in più dalla nuova proprietà. Guardare la classifica e non trovare il Palermo in zona playoff è un colpo al cuore. Sulla carta, i rosa non dovrebbero avere rivali” – queste le dichiarazioni del tecnico di Napoli, nella settimana del match tra le sue due ex squadre.