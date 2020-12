VIDEO le Iene show, il gol del Palermo allo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola “Falcone”

Palermo dal cuore d’oro.

Non si spengono i riflettori sulla lodevole iniziativa portata avanti dal Palermo FC da alcune settimane. Lo scorso giugno, infatti, la squadra ha rinunciato al premio promozione stanziato per la vittoria del campionato di Serie D, decidendo di utilizzarlo per scopi benefici. E’ così che il club di Viale del Fante ha deciso di fare qualcosa di concreto per la scuola “Falcone” dello Zen, presa di mira a più riprese dai vandali, insieme ai redattori de ‘Le Iene’, che questa sera manderanno in onda il servizio completo.

Nel dettaglio, con i fondi messi da parte dai calciatori, prima è stato montato un impianto di video sorveglianza, poi quattro fra i protagonisti della scorsa stagione – in rappresentanza di tutti i calciatori rosa – si sono recati di persona per sistemare il campo di calcetto dell’istituto.

“Purtroppo abbiamo letto sui giornali quello che hanno fatto quei vandali e vorremo dare una mano con delle telecamere. Adesso proveremo anche a montarle, non le prometto nulla ma ci proveremo”, le parole del difensore rosanero Roberto Crivello che ha poi continuato rivolgendosi alla preside dell’istituto “Faclcone”: “So che il campo di calcio non è messo benissimo, magari riusciamo anche a sistemarlo”

Pelagotti, Crivello, Doda e il capitano Santana, si sono trasformati in operai per un giorno posizionando l’erba sintetica e sistemando delle ringhiere e delle porte. A Masimiliano Doda è stata affidata la parte tecnologica, a Pelagotti quella manuale: “Eh ma non è proprio semplice!”

Un’iniziativa lodevole che il numero uno del Palermo, Dario Mirri, assicura però non essere sporadica: “Periodicamente staremo qui a portare le nostre competenze e le nostre esperienze con i loro campioni, con gli allenatori in maniera tale che si possa formare insieme il campione del futuro, chissà”.