Palermo, Carrozzieri: “Tanti complimenti ai ragazzi, vedere i rosanero in C fa male”

Moris Carrozzieri a 360°.

L’ex difensore del Palermo si è soffermato sul pass staccato dai rosanero che nel pomeriggio di mercoledì hanno superato per 2-0 la Juve Stabia nel match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. L’ex anche dell’Atalanta, nel corso dell’intervista concessa a “Diretta Stadio” in onda su Gold 78, ha anche parlato della propria carriera.

“Sono contento per il Palermo, complimenti a tutti i ragazzi per queste due vittorie importanti. A livello fisico l’attaccante più complicato da marcare è stato senza dubbio Ibrahimovic, ma anche Vieri e Trezeguet sono stati avversari complicati. Atalanta? Mi aspettavo questo exploit da parte dei nerazzurri. Il progetto dei Percassi ha puntato forte su Gasperini, lasciandogli il tempo di lavorare. Tuttavia non sono ai nostri livelli. Con il mio Palermo o con la mia Atalanta mi sarei potuto giocare lo scudetto oggi. Prima erano dei campionati più complicati, con tanta qualità e più competitivi. Vedere il Palermo in Serie C e squadre come Sassuolo e Crotone in Serie A fa male. Tuttavia il calcio cambia, dispiace non veder difensori come ce ne erano una volta. Marong? A volte non si riesce a trovare spazio per coincidenze sfortunate. C’è stata poca opportunità di vederlo all’opera. Quando sono andato alla Sampdoria avevo 4 difensori davanti e poca possibilità di giocare. Poi sono diventato titolare in seguito ad alcune indisponibilità e il mister non mi ha più tolto dal campo”.

