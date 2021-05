Avellino, Il presidente D’Agostino: “Palermo ottima formazione, daremo il 100%. Vogliamo arrivare fino alla fine”

L’Avellino scalda i motori in vista del doppio confronto contro il Palermo.

E’ stato effettuato questa mattina, presso la sede di Firenze della Lega Pro, il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Sorteggio che ha accoppiato il Palermo di Giacomo Filippi e l’Avellino di Piero Braglia: chiamati ad affrontarsi domenica 23 maggio alle 17:30 per la gara di andata, e mercoledì 26 maggio, per la gara di ritorno. Un doppio confronto analizzato dal presidente del club biancoverde, Angelo Antonio D’Agostino.

“Il sorteggio ci ha riservato una squadra che già conosciamo in quanto già affrontata durante la regular season. Non sappiamo se questo aspetto può favorirci o meno. Sappiamo però che, come hanno spesso dichiarato il mister ed il direttore, la corsa va fatta principalmente su noi stessi a prescindere dagli avversari. Il Palermo è un’ottima formazione e dovremo affrontarla, come del resto tutte le gare dei playoff, al massimo delle nostre possibilità. Siamo emozionati e concentrati per questo nuovo inizio e spero che questa post season possa durare fino alla fine. A tutti i nostri tifosi garantiamo il massimo impegno confidando nel loro sostegno. Forza lupi! “.