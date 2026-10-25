La Carrarese entra in campo con la consapevolezza di non aver nulla da perdere e mette subito sotto il Palermo. Nei primi 15 minuti, gli ospiti colpiscono un palo, una traversa e vanno vicinissimi al vantaggio con un colpo di testa di Abiuso respinto in tuffo da Perin. Subito dopo, il Palermo inizia ad alzare i ritmi e si affaccia sulla trequarti avversaria. Dopo un gol annullato a Segre per fuorigioco, il Palermo passa in vantaggio con un tocco di prima di Johnsen su un traversone perfetto di Hernani dalla sinistra.

Il Palermo domina la prima frazione di gioco, nonostante un inizio di fuoco della Carrarese.

Nel secondo tempo i rosa dovranno far fronte all'arrembaggio degli avversari, ma il contropiede si è spesso dimostrato un'arma letale dei ragazzi di Filippo Inzaghi che nella ripresa potrebbero provare a difendere il vantaggio e colpire in velocità.

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Le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 96 Magnani, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): 1 Pizzignacco; 13 Ruggeri, 6 Oliana, 33 Reale; 28 Martini, 77 Parlanti, 23 Braunoder, 18 Schiavi (C), 73 Rouhi; 17 Topalovic, 9 Abiuso.

A disposizione: 12 Garofani, 30 Ravaglia, 5 Macchioni, 8 Khafi, 10 Rubino, 11 Cisse, 20 Do Lago, 32 Finotto, 41 Romani, 70 Cudrig, 78 Guercio, 91 Marconi.