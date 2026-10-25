Al termine della sfida tra Palermo e Carrarese, terminata 2-1 in favore dei rosanero, il centrocampista Hernani è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra di Filippo Inzaghi. Il brasiliano ha sottolineato l'importanza del successo ottenuto davanti al pubblico del “Renzo Barbera”, soffermandosi anche sulle proprie condizioni fisiche dopo l'infortunio, sulla forza del gruppo e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni di campionato.

Vincere aiuta a vincere?

«Vincere aiuta a vincere. È stata una partita difficile, sulla quale abbiamo lavorato tanto in settimana. La Carrarese è una squadra molto preparata e questo risultato ci dà tanta fiducia per il nostro percorso. Affrontare una partita del genere, davanti alla nostra gente, e ottenere questo risultato è stato molto bello».

Come stai fisicamente?

«Sto bene, abbiamo affrontato un percorso di riabilitazione. Adesso spero di continuare così, di crescere sempre e di avere sempre più minutaggio. Partite come quelle contro il Mantova e oggi ti danno fiducia e consapevolezza. Ti fanno credere che la strada che stai percorrendo sia quella giusta».

Si poteva soffrire di meno?

«Certamente. Come ho detto, dobbiamo tenerci stretto quello che stiamo facendo di buono e durante la settimana parlare dei dettagli che ci sono mancati in questa partita. Potevamo chiuderla prima, invece è rimasta aperta. Poi è venuto fuori il carattere del gruppo. Quelli che sono entrati ci hanno dato una grossa mano ed è veramente bello. Dobbiamo continuare così».

C'è la sensazione che, quando decidete di accelerare, non ce ne sia per nessuno. È così?

«Dobbiamo rimanere umili e pensare partita dopo partita. Sappiamo che non dobbiamo nasconderci. Abbiamo calciatori molto forti tecnicamente e individualmente. Se mettiamo tutto in campo, siamo una squadra forte. Però ci vogliono lavoro e umiltà per far emergere le nostre qualità».

Con tante partite ravvicinate ci sarà spazio per tutti. Quanto sarà importante il contributo dell'intero gruppo?

«Assolutamente. Il mister ogni settimana dice di tenere tutti pronti, perché non si sa mai. Tutti abbiamo dimostrato di avere le qualità per giocare. Chi entra dà una grossa mano e oggi è stato così. Adesso ci aspettano delle partite ravvicinate e abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo un bel gruppo. La strada è questa e dobbiamo continuare così».

Sulla punizione sei andato vicino al gol. Ti manca segnare su calcio piazzato?

«Noi cerchiamo di mettere a disposizione della squadra quello che abbiamo. Il Palermo viene prima di tutti noi. Fare gol è sempre bello. Il tiro da fuori e su punizione è una mia caratteristica e sto cercando di migliorare».