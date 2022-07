Palermo, capitolo rinnovi: Valente e Accardi sono ok, Lancini-Marconi…

Lo scorso 30 giugno è stato l'ultimo giorno di contratto per sette calciatori del Palermo. Il club di viale del Fante, ormai entrato ufficialmente nella galassia City Football Group (in attesa dell'annuncio di domani), con concrete prospettive di sviluppo e rilancio societario ai massimi livelli in termini di dimensioni ed ambizioni, vuole inaugurare la nuova era calcistica con un acquisto significativo e di livello. Rilevando il cartellino di Matteo Brunori e garantendo a Silvio Baldini i gol utili per provare a stupire anche in Serie B (LEGGI QUI LE ULTIME).