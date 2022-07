Calciomercato Palermo: anche Donnarumma del Padova è un’idea per la porta

"La chiusura dell'operazione col City Football Group spalanca le porte del mercato per il Palermo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Una volta sancito il closing ed in attesa dell'annuncio ufficiale relativo alla cessione dell'80% delle quote del club di viale del Fante alla holding controllata dallo sceicco Mansour, il direttore sportivo Renzo Castagnini è al lavoro per costruire la squadra che verrà.