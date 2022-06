Palermo: calciomercato, abbonamenti e ritiro. Si entra nella settimana clou

"Tappe comandate, dalla preparazione estiva fino al primo appuntamento ufficiale della squadra di Baldini , con un mercato nel quale si toccheranno con mano le ambizioni immediate del City Football Group ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che focalizza la propria attenzione sui prossimi step che verranno effettuati in casa Palermo .

La sessione estiva di calciomercato inizierà il prossimo 1° luglio, con il gong che è invece previsto per l'uno settembre. La priorità del comparto dirigenziale rosanero è quella di rinnovare i contratti di alcuni dei sette calciatori in scadenza, tenendo conto delle liste e delle norme procedurali istituite di concerto da FIFA e FIGC , che regolano la campagna trasferimenti nel torneo di Serie B e il tesseramento dei giocatori nei vari club (LEGGI QUI) .

"C'è un entusiasmo da cavalcare il più possibile, anche in termini di botteghino. La prima campagna abbonamenti post Covid si preannuncia un appuntamento tra i più attesi dell'intera estate rosanero", si legge sul noto quotidiano. Per i vecchi abbonati saranno verosimilmente previste delle agevolazioni.

L'esordio del nuovo Palermo è previsto per il prossimo 30 luglio, data nella quale i rosanero affronteranno al Renzo Barbera la Reggiana nel primo turno preliminare di Coppa Italia. Per preparare al meglio il primo appuntamento della nuova stagione agonistica è necessario accelerare i tempi del ritiro estivo, al fine di mettere benzina nelle gambe. Diversi club di B (Brescia, Como e Frosinone) andranno in ritiro già dal 2 luglio, mentre altri (Ascoli e Benevento) inizieranno la preparazione dopo la prima decade di luglio. Il ritiro del Palermo di Baldini potrebbe presumibilmente iniziare in questo stesso periodo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...