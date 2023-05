Palermo, caccia alla seconda chance: da Elia a Stulac, la conferma per rilanciarsi

Stulac e Saric non hanno espresso il loro potenziale. Elia è stato bloccato da un grave infortunio e Di Mariano ha dovuto subire un'operazione al ginocchio. "É proprio di Stulac , che in B ha esperienza ( 92 presenze 11 assist e 14 gol comprese le 11 partite di quest’anno), che avrà bisogno Corini , al quale è mancato un regista puro di centrocampo", si legge. L'altra pedina da recuperare pienamente è Saric che ha sempre dato la sensazione di non aver del tutto espresso il suo strapotere fisico e la sua capacità di inserirsi nella metà campo avversaria con strappi palla al piede.

"La stagione di Elia è un rimpianto per quello che sarebbe potuto essere. Il jolly, figlio dell’ex attaccante rosa, aveva segnato 3 reti condite da un assist in 10 partite prima dell'infortunio al crociato", prosegue il noto quotidiano. Complessivamente la stagione di Di Mariano è da ritenersi positiva con l'ex Lecce che ha messo a segno quattro gol e altrettanti assist. "Il picciotto ha scontato un po’ il peso di giocare a Palermo, ma in primavera si era sbloccato ed era in condizione strepitosa prima che il ginocchio chiedesse il conto e il Palermo perdesse una pedina fondamentale", chiosa l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo".