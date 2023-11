Palermo, Buttaro tornato a pieno regime. Si gioca una maglia da titolare con Mateju

In ottica futura, il Palermo sta puntando molto sui giovani talenti sulle corsie basse. Sulla sinistra mister Eugenio Corini ogni settimana è chiamato a fare una scelta difficile viste le presenze di Kristoffer Lund e di Giuseppe Aurelio, due esterni di grandissima prospettiva ed utili alla causa. Tuttavia, sulla corsia di destra, le scelte in questa prima parte di stagione sono state praticamente obbligate visto il lungo stop da parte di Alessio Buttaro, con Ales Mateju inamovibile per il tecnico di Bagnolo Mella.

Il difensore romano è tornato finalmente in campo nell'ultimo mese ritrovando minutaggio contro il Brescia. Dopo oltre due settimane dalla sfida contro le "rondinelle", Buttaro dovrebbe essere tornato a pieno regime ed è dunque pronto anche per una maglia da titolare in una sfida importante per risollevare il morale dei rosanero come quella del "Liberati" contro la Ternana, in programma questa domenica alle 16:15. Il numero 25 rosanero vuole continuare il proprio percorso di crescita, dopo uno stop che lo aveva limitato anche nella passata stagione, con solamente diciassette presenze raccolte condite da una rete, la sua al momento unica marcatura palermitana, in quel di Como.