Palermo, Buttaro: “Duro lavoro e sacrificio per essere utile alla squadra”

“E’ davvero una grande emozione – dichiara il difensore rosanero – a Palermo ho trovato le condizioni ideali per crescere come uomo e come calciatore. Sono consapevole che soltanto con il duro lavoro ed il vero sacrificio potrò essere utile alla squadra per lottare gara dopo gara e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. Voglio ringraziare il Palermo FC e tutta la famiglia del City Football Group per aver creduto in me ed i nostri fantastici tifosi per il loro interminabile sostegno”.