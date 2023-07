La Gazzetta dello Sport: “Palermo, colpi da Serie A. Rosanero super e non è finita”

Super Lucioni, Insigne e pure Mancuso. Corini avrà anche Ceccaroni in difesa e il talento Vasic a centrocampo: uomini da prima fila per il Palermo.

"Cinque acquisti in pochi giorni. Cinque acquisti di rilievo per il Palermo di Eugenio Corini che da domani inizierà la stagione a Veronello per tre giorni di test fisici. Ma la squadra in realtà è già partita con un mercato scatenato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla sessione di calciomercato estiva del club di viale del Fante.