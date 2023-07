Calciomercato Monza, fatta per Cittadini: il difensore era stato accostato al Palermo

Il Monza ha definito con l'Atalanta il passaggio di Giorgio Cittadini in Brianza. In programma domani mattina le visite mediche del difensore classe 2002.

Il Monza piazza il colpo Giorgio Cittadini. Il difensore classe 2002 è pronto a legarsi al club biancorosso dopo la stagione disputata in Serie B con il Modena. Diciotto presenze complessive nel torneo cadetto per il calciatore di proprietà dell'Atalanta che è, adesso, pronto al salto di categoria. Stando a quanto riportato da Tmw, l'operazione dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in mano alla Dea.