Calciomercato Palermo, in chiusura Mancuso dal Monza: ecco il partner di Brunori

Palermo scatenato sul fronte calciomercato . Il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo , lavora di concerto con il suo staff per rinforzare la squadra a disposizione di Eugenio Corini . Dopo aver ufficializzato l'acquisto del cartellino di Fabio Lucioni dal Lecce , il ds continua a premere il piede sull'acceleratore per chiudere diverse operazioni in entrata che alzerebbero sensibilmente la cifra tecnica e la soglia dell'esperienza in seno all'organico rosanero.

Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa per l'approdo di Leonardo Mancuso in rosanero sarebbe in dirittura d'arrivo. Esperto attaccante classe 1992 che nell'ultima stagione agonistica ha indossato la maglia del Como, collezionando trentadue presenze e mettendo a segno sei gol. In passato Mancuso ha giocato in piazze prestigiose quali Empoli e Pescara, dove ha rispettivamente realizzato un totale di novantuno e settantaquattro gol. È vicina, dunque, la fumata bianca con il Monza per il primo rinforzo nel reparto offensivo a disposizione di Corini. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...