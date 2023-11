Palermo-Brescia, Gds: “No pienone al Barbera, giorno e ora non aiutano. Tifosi…”

Giorno feriale ed orario del match non aiutano: Palermo-Brescia si giocherà in un Barbera non gremito come in atre occasioni. Imperativo vincere per la compagine di Corini

Imperativo vincere. Non esiste un risultato diverso per arginare l'involuzione che ha caratterizzato il percorso del Palermo di Corini dopo la sosta. Un punto in tre partite, equilibri, distanze e compattezza improvvisamente smarriti, scarsa incisività in fase offensiva ed una fragilità difensiva sorprendente se si pensa alla solidità mostrata antecedentemente alla pausa del campionato cadetto. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea delicatezza e peso specifico dell'impegno infrasettimanale della compagine rosanero: avversario di turno il Brescia di Gastaldello che è reduce da tre sconfitte di fila e alla disperata ricerca di punti. Recupero della seconda giornata del campionato di Serie B, già calendarizzato da tempo al pari della sfida tra Lecco e Spezia che andrà in scena simultaneamente a quella del Barbera. Giorno feriale ed orario del fischio d'inizio, 18.30, inibiranno fisiologicamente l'affluenza e la presenza odierna di un pubblico numeroso sugli spalti dell'impianto di viale del Fante. Un mercoledì lavorativo in cui per molti tifosi e rispettive famiglie sarà complicato conciliare doveri professionali ed esigenze legate alla quotidianità col desiderio di assistere al match di Brunori e compagni contro le rondinelle. Tuttavia, anche se gli spalti del Barbera non saranno gremiti come di consueto, il pubblico rosanero non farà di cerro mancare il consueto contributo di passione e sostegno, nell'auspicio di trascinare il Palermo ad un successo prezioso e terapeutico, che cancellerebbe le scorie del momento negativo e consentirebbe di rilanciarsi in classifica. Riuscendo a conquistare l'intera posta in palio nel match contro la formazione di Gastaldello, infatti, il Palermo scavalcherebbe Modena e Catanzaro assestandosi in terza posizione ad un solo punto dal Venezia di Vanoli. I tagliandi saranno disponibili fino alle ore 18.25. Ad oggi, in occasione delle gare casalinghe, il club rosanero ha sempre valicato la quota di ventimila spettatori, segnando l'apice nel match contro lo Spezia con 29.117 persone sugli spalti. Dato minimale fin qui nel match contro la Feralpisalò, dove erano presenti 22.667 tifosi.