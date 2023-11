Palermo-Brescia, ecco quanti tifosi rosanero presenti al “Renzo Barbera”

Il Palermo sta vincendo sul Brescia 1-0 e il dato dei tifosi rosanero presenti in questo mercoledì sera al "Renzo Barbera" è di 16.914 presenti.

Nel mercoledì sera di Palermo-Brescia, valido per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 18.30 allo Stadio "Renzo Barbera" sono presenti ben 16.914 tifosi rosanero, capaci di sostenere con grande forza la squadra di Eugenio Corini, attualmente in vantaggio sul Brescia dello squalificato Gastaldello. Sta decidendo il centro di Coulibaly nel primo tempo. I biglietti venduti sono 4.311 da sommare ai consueti 12.603 abbonati al club di proprietà del City Football Group.