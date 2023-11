Palermo-Brescia, boccata d’ossigeno: carattere, coesione e 3 punti. Mosse Corini…

Vittoria provvidenziale e dallo straordinario peso specifico. Il Palermo batte di misura il Brescia al Barbera nel recupero della seconda giornata di Serie B e ritrova un successo che mancava al Barbera dal match interno contro il Sudtirol. Gara sporca, spigolosa, dai pronunciati toni agonistici ma arida di contenuti tecnici di rilievo, Non certo una performance brillante e fluida sul piano del gioco, ma un successo figlio di applicazione mentale, carattere e pragmatismo, il Palermo ha lottato con ardore per scorgere un barlume di luce che indicasse l'uscita dal tunnel involutivo in cui si era impelagato nelle ultime uscite. Decisiva la zuccata di Coulibaly, mossa a sorpresa nell'undici titolare di Corini, nel cuore del primo tempo. Il gol dell'ex Ternana, sulla spinta propulsiva di Valente sul fronte offensivo destro, altra lieta novità di giornata in formazione, solidità tattica ed indole gladiatoria di Meteju e Gomes, grinta e leadership difensiva di Lucioni. Tutti ingredienti attorno ai quali il Palermo ha costruito una vittoria sofferta e di misura, ma di fondamentale importanza sul piano numerico e psicologico. La squadra ha sentito il fardello del momento critico in termini mentali e nervosi, diversi errori di misura, prudenza e semplicità nelle giocate tra le pieghe di un match scolastico e non certo godibile sotto il profilo tecnico e della qualità del gioco. Contava vincere ed il Palermo ha portato a termine il suo compito. Con un 4-2-3-1 iniziale che ha sorpreso per le novità tra gli interpreti, con Gomes e Stulac coppia di interni , Coulibaly schierato da trequartista incursore all'altezza di Mancuso e Valente a sostegno del terminale offensivo Brunori. L'ex Ternana ha dato muscoli. fisicità e gamba, inserendosi nello spazio tra le linee e cucendo le trame offensive con buona continuità. Positiva anche la performance di Valente, elettrico, instancabile ed incisivo sul versante destro, percussioni e cross in quantità compreso l'assist per il gol vittoria di Coulibaly. Sviluppo della manovra dipanato prevalentemente in ampiezza e non particolarmente fluido, Brunori e Mancuso, non in grande giornata entrambi, poche volte sono stati messi nelle condizioni di battere a rete. Il capitano è stato imbeccato un paio di volte bene da Valente, ma ha indugiato un attimo di troppo, incartandosi in una serie improvvida di dribbling insistiti. Bene la difesa, il reparto ha retto nonostante l'infortunio di Ceccaroni e qualche mischia da brivido in area, Pigliacelli non ha dovuto compiere interventi rilevanti e tutta la squadra si è sacrificata in fase di non possesso. Nota lieta il recupero alla causa di Di Mariano e Buttaro,entrati per disputare una porzione idi match nel finale. Personalità, voglia e buon ritmo nello scorcio di partita di entrambi. Rosa nel finale disposti con una sorta di 4-4-1, con Gomes e Stulac in mediana, Di Mariano e Buttaro esterni alti, Henderson elastico alle spalle della boa Soleri. Successo che cancella le scorie di una striscia negativa inanellata nel post sosta, ma sul piano del gioco e dei sincronismi la squadra è apparsa ancora convalescente. Tre punti che valgono il sorpasso in classifica a Modena e Catanzaro, col palermo che torna terzo ad un punto dal Venezia e a sei lunghezze dalla capolista Parma. Ripetersi contro il Cittadella domenica prossima al Barbera conferirebbe una dote cospicua di serenità e slancio utile a capitalizzare al meglio la prossima sosta di campionato.