Palermo, Boscaglia studia in vista della Casertana: Saraniti squalificato, è arrivata l’ora di Lucca

Il Palermo si proietta alla sfida casalinga di domenica contro la Casertana.

Palermo, si svuota l’infermeria: Boscaglia ritrova Santana e Corrado, ai box il solo Almici

I rosanero dovranno ricattare la sconfitta di Foggia che ha segnato la quinta sconfitta degli uomini di Boscaglia nelle prime tredici gare giocate. Nel match del ‘Barbera’ sarà assente Andrea Saraniti che sarà costretto a saltare il match dopo la squalifica comminatagli dal giudice sportivo. Il principale candidato per sostituire l’attaccante palermitano sembra essere Lorenzo Lucca che nell’ultima gara intera ha realizzato una doppietta nel 3-3 finale contro la Viterbese. Il giovanissimo calciatore ex Torino, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport‘, è l’indiziato numero uno e ci sono possibilità concrete che scenda in campo al 1’. Scatta l’ora Lucca che finora da titolare aveva giocato solo contro Avellino e Bisceglie, nelle prime due occasioni non andò benissimo ma si spera che la terza possa risultare diversa. Il Palermo si affida a Lucca.

