Ilespugna il campo delper la seconda trasferta consecutiva e consolida il primato in classifica. Dopo il successo di Empoli, la squadra diconquista altri tre punti pesantissimi al Martelli, al termine di una gara complicata, risolta nella ripresa grazie alle reti di. Come racconta il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno dovuto fare i conti con un avversario intenso e organizzato, capace di metterli in difficoltà soprattutto nel primo tempo.

La vittoria permette al Palermo di salire a quota 19 punti dopo sette giornate, un risultato mai raggiunto prima dal club rosanero a questo punto del campionato di Serie B. Sono sei i successi ottenuti nelle prime sette partite, un altro primato per la squadra di Inzaghi. Il vantaggio sul Mantova sale a cinque lunghezze, mentre Modena e Pisa, attualmente terze, inseguono a sei punti di distanza. La classifica potrebbe consolidarsi ulteriormente in caso di mancato successo del Südtirol contro la Juve Stabia.

Un primo tempo complicato per il Palermo

Inzaghi ha confermato la formazione che aveva travolto l'Empoli, con la sola novità ditra i pali al posto di Fortin. Al Martelli, però, la partita ha assunto subito contorni diversi rispetto a quella del Castellani. Il Mantova diha puntato sull'intensità e sulle marcature a uomo a tutto campo, cercando di togliere riferimenti ai rosanero e di mettere in difficoltà la costruzione del gioco.

La pressione dei padroni di casa ha funzionato soprattutto a centrocampo, dove Kouda e Trimboli hanno dettato i ritmi. I movimenti di Ruocco e Bragantini hanno creato ulteriori problemi alla difesa palermitana, costretta più volte a ripiegare. Perin è stato decisivo su una conclusione a giro di Kouda, mentre nel finale di frazione il Mantova ha avuto una grande occasione per sbloccare il risultato.

Dopo una giocata verticale di Trimboli, Bragantini ha servito un pallone invitante a Ruocco, che da pochi passi e a porta praticamente vuota non è riuscito a segnare. Un errore pesante per i lombardi, che hanno così permesso al Palermo di arrivare all'intervallo sullo 0-0. Prima della pausa, anche i rosanero hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio: Johnsen, servito da una combinazione tra Pohjanpalo e Vavassori, si è però visto negare il gol da una bella parata di Bardi.

Segre e Hernani decidono la sfida

Nella ripresa il Mantova ha progressivamente perso brillantezza, concedendo maggiori spazi in mezzo al campo. Il Palermo ne ha approfittato, ritrovando fiducia e possibilità di attaccare in campo aperto. Dopo un contropiede orchestrato dae sprecato da Cassandro, i rosanero hanno cominciato a trovare le condizioni per colpire.

Il vantaggio è arrivato con Segre, bravo a sfruttare in tap-in una conclusione di Palumbo. Il gol ha premiato la capacità del Palermo di resistere alle difficoltà iniziali e di aspettare il momento giusto per fare male. Nel finale, Hernani, entrato dalla panchina, ha firmato il raddoppio, mettendo al sicuro una vittoria fondamentale.

Per il Palermo si tratta di un successo che vale molto più dei tre punti. I rosanero hanno respinto il tentativo di avvicinamento del Mantova, che finora ha perso soltanto due volte in stagione, entrambe contro la squadra di Inzaghi. La capolista ha dimostrato di saper vincere anche soffrendo, affidandosi alla solidità del gruppo e alla capacità di sfruttare gli episodi favorevoli.

Adesso lo sguardo è rivolto al prossimo ciclo di impegni ravvicinati contro Carrarese, Pisa e Vicenza. Il Palermo ci arriva con il morale alto e una classifica che, dopo appena sette giornate, comincia già a delineare un margine importante sulle inseguitrici.