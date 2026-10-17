Jacopo Segre è intervenuto nel post partita di Mantova-Palermo:

Alla luce del tuo gol, quanto è importante per un centrocampista accompagnare l'azione offensiva in questo modo?

“Sì, è la mia qualità migliore: gli inserimenti e la capacità di accompagnare l'azione, sia in fase offensiva sia in quella difensiva. È stata una bellissima azione, coronata da un gol che cercavo davvero, perché riuscire a sbloccarmi ogni anno con questa maglia è qualcosa di emozionante. Sono felice e siamo tutti contenti perché abbiamo portato a casa una vittoria importante”.

Cosa c'è dietro quella corsa per raggiungere il settore ospiti, che si trovava dall'altra parte del campo?

“Ovviamente, quando faccio gol, non capisco più nulla. Chiedo scusa a Gyasi, perché gli avevo detto che sarei andato a esultare con lui in panchina, ma mi ha capito: quando segno, davvero non capisco più nulla e penso soltanto ad andare sotto la curva. Per me è anche un modo per ringraziare tutta la gente che era allo stadio, arrivata da Palermo e da ogni parte del mondo. I tifosi ci accompagnano sempre e siamo grati e felici di poter regalare anche a loro questa vittoria. Ripeto, siamo un grande gruppo e lo stiamo dimostrando. È un percorso lungo, ma dobbiamo andare avanti così”.

Il Palermo è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in questa Serie B. Cosa significa per voi questo dato?

“Sicuramente siamo tutti importanti. Siamo giocatori di grande qualità e siamo contenti perché lottiamo l'uno per l'altro, e i risultati si stanno vedendo. Il Palermo è questo: anima, cuore e sacrificio. Complimenti davvero a tutti”.

Quanto ti è mancato il Barbera? Domenica si torna finalmente in casa per la gara contro la Carrarese.

“Sicuramente ci manca giorno dopo giorno. Adesso ci meritiamo due giorni di riposo per ricaricare le pile, poi riprenderemo una settimana importante. Tornare a giocare in casa, davanti al nostro pubblico, è sempre qualcosa di magico. Complimenti a tutti”.