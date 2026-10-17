Filippo Inzaghi è intervenuto nel post partita di Mantova-Palermo:

Qual è il peso specifico di una vittoria del genere, ottenuta su un campo così difficile? Sei vittorie nelle prime sette giornate: il Palermo non aveva mai iniziato così bene in Serie B. Cosa significa per voi?

“Siamo contenti, ma questo deve essere la nostra base di partenza. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo migliorare, perché possiamo farlo ancora molto. Ci teniamo stretto quello che stiamo facendo, ma la squadra può crescere ancora tanto. Già da domenica, contro la Carrarese, ci aspetta una partita complicata: dovremo affrontarla nel modo giusto”.

È la prima volta che la squadra, sotto la tua gestione, ottiene due successi consecutivi in trasferta. È qui che hai chiesto ai ragazzi un salto di qualità in questa stagione?

“Ho chiesto ai ragazzi di far vedere alla nostra gente le qualità che hanno, sia morali sia tecniche, e la voglia di lottare, anche da parte di chi entra dalla panchina. Oggi erano tutti pronti a esultare per il gol di Hernani: tutta la panchina è andata ad abbracciarlo. Chi gioca di più e chi gioca di meno: questa è la nostra forza”.

A proposito del gol di Hernani, dobbiamo abituarci a vederti esultare così dopo una rete della squadra?

“Lì ho visto la palla che entrava piano piano. Hernani è un giocatore che conosco bene, so quanto ci tiene e so che aveva voglia di sbloccarsi e di fare gol. Abbiamo giocatori importanti, come Palumbo, che ricopre un ruolo molto importante. Tutti avranno modo e spazio per dimostrare il proprio valore, come stanno già facendo”.

Adesso testa alla Carrarese, che oggi ha battuto il Modena.

“La Carrarese, con Pagliuca, ha cambiato marcia. È un grande allenatore. Noi giocheremo nel nostro stadio e avremo bisogno della nostra gente: mi auguro che ci sia il tutto esaurito, perché questa squadra merita lo stadio pieno e di disputare un'altra grande partita. Dovremo essere tutti insieme per battere la Carrarese, perché non sarà semplice. Quella di oggi è stata una partita tosta, secondo me la più difficile finora. Abbiamo trovato un avversario in fiducia, che giocava un calcio di grande intensità e qualità. Siamo stati bravi a tenere botta e poi a chiudere la partita, perché oggi la prestazione doveva essere questa. Abbiamo vinto i duelli e disputato una gara di grande intensità e qualità, grazie a tutto il lavoro svolto in settimana e al mister”.