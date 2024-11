Palermo, Beppe Accardi: “Il Palermo non può pensare di non sfruttare Brunori”

L'ex Palermo ha parlato della Serie A, concentrandosi soprattutto sulle squadre più in crisi: "Ranieri? Non è che in tre giorni ha la bacchetta magica e può mettere a posto le cose. Bisogna dargli un po’ di tempo. Nel Milan mi sembra la stessa situazione della Roma, deve trovare un’identità e una linea guida ben precisa. Perdendo Maldini e Massara i rossoneri hanno perso tanto. Se fossi nel club li richiamerei, a volte nella vita bisognerebbe avere il coraggio di fare delle cose andando contro quanto già fatto, è segno di intelligenza. Il Genoa? Quando le cose vanno male si cerca sempre di dare una sterzata, Vieira lo conosco poco come allenatore, sicuramente la decisione di prendere un allenatore come lui andrà valutata nel tempo. Bisogna aspettare. Il Napoli? L’ho detto ad inizio anno. Conoscendo Conte, che è andato per ricostruire un percorso, il Napoli lotterà per vincere. Conte - ha aggiunto - la sa lunga".