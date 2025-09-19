Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Palermo e Bari, squadre che si affronteranno tra poco più di un'ora per la terza giornata di Serie B:
Le Formazioni
PALERMO-BARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI: PALUMBO DAL 1’
Le scelte di Inzaghi e di Caserta per il match in programma alle 21:00
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
BARI: 31 Cerofolini, 4 Castrovilli, 5 Darboe, 7 Sibilli, 11 Moncini, 23 Vicari (C), 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval.
A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri.
Allenatore: Caserta.
