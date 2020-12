Palermo-Bari, Frattali: “C’è rammarico, dovevamo chiuderla prima. Lucca? Posso solo fargli i complimenti”

Il Palermo frena il Bari: al “Renzo Barbera” la sfida tra rosanero e biancorossi si chiude sull’1-1.

I pugliesi si sono portati in vantaggio al 45′ del primo tempo grazie a una rete di D’Ursi che ha insaccato da posizione ravvicinata, il pari del Palermo è firmato da una splendida punizione di Lorenzo Lucca. Il portiere dei Galletti, Gigi Frattali, al termine del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TeleBari.

“Lucca ha fatto un gran gol, il classico tiro della domenica. Non so se potessi fare qualcosa in più ma sinceramente il tiro era talmente forte che non ho avuto il tempo di reagire. A volte bisogna fare i complimenti agli avversari. C’è rammarico perché mancavano due minuti, avevamo avuto occasioni per chiudere la partita. Il gol su punizione o in mischia può capitare. La squadra era delusa, avevamo in pugno la partita. Potevamo fare meglio alcune scelte sotto porta. Ormai è andata, ricarichiamo le batterie e ripartiamo forte. Oggi abbiamo perso una grande occasione per avvicinarci ancora di più alla Ternana. Quando non chiudi le partite un episodio ti può condannare. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile, l’unico modo è il lavoro settimanale e ognuno di noi dovrà dare qualcosa di più perché così evidentemente non basta”.

