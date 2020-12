Boscaglia: “Il Palermo non gioca con un regista per una ragione. Oggi con il Bari abbiamo dimostrato una cosa”

Parola a Roberto Boscaglia.

Si conclude con un pari la sfida tra Palermo e Bari, andata in scena questa sera al “Renzo Barbera” e valida per la 17^ giornata di Serie C. Lucca salva i rosa nel finale mettendo a segno la rete dell’1-1 all’88°. Un risultato analizzato al triplice fischio del tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Palazzi? Non stiamo giocando con un play perchè dobbiamo giocare da dietro, abbiamo bisogno di giocatori che hanno grandissima gamba lì in mezzo. Ha giocato una buona partita anche se non è il suo ruolo. Abbiamo tanti giocatori che possono fare i registi e non chiederò nulla alla società. La squadra ha retto bene, poi quando prendi quel gol devi lavorare su altre situazioni consapevoli che rischi di prendere qualche ripartenza. Stare attaccati fino all’ultimo è stato importante, contro il Bari potresti andare in difficoltà ma noi non siamo andati mai in affanno. Marconi e Lancini? Li valuteremo nelle prossime 48 ore. Ivan ha subito un colpo a freddo, Edoardo era fuori da tempo e quindi ci poteva anche stare un infortunio del genere. 13 punti di distacco tra il Palermo e il Bari? Sono discorsi che non hanno molto senso, sono situazioni e momenti. Nella partita secca non ci sta niente e lo abbiamo dimostrato oggi”.