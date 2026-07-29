VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il ritiro del Palermo in Val Gardena è ormai agli sgoccioli e il capitano Mattia Bani ha tracciato un bilancio della preparazione estiva ai microfoni del Tgr Sicilia, indicando la strada da seguire per la prossima stagione.

Il difensore rosanero ha spiegato come la squadra abbia già voltato pagina dopo la scorsa annata: «C'è voglia di ripartire, come stiamo facendo da più di due settimane. Il 2025/26 è ormai archiviato, pensiamo a fare un campionato importante quest'anno. Il focus è prepararci soprattutto fisicamente: ci aspetta una stagione importante e dobbiamo guardare giorno per giorno, dando il meglio di noi stessi.»

Tra le novità della stagione ci sarà il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, un sistema che Bani conosce già bene: «Mi sto trovando bene con questo modulo: l'ho già sperimentato in passato, quindi non c'è grande differenza per me tra giocare a tre o a quattro dietro, mi piacciono entrambi gli assetti. Cerchiamo di migliorare l'ottimo risultato della passata stagione sui gol subiti: cambiando assetto dobbiamo capire presto quello che chiede Inzaghi, ma stiamo lavorando bene.»

Il capitano ha poi parlato dell'inserimento dei nuovi acquisti: «Alcuni li conoscevo già, quindi è stato facile ambientarmi. Sia a livello personale sia come squadra li abbiamo accolti nel migliore dei modi e loro stanno rispondendo molto bene.»

Infine, sulle favorite per la promozione, Bani ha indicato le retrocesse dalla Serie A come le principali candidate: «Le tre retrocesse dalla Serie A partono sempre avvantaggiate, poi come ogni anno ci sarà una squadra rivelazione. Sarà sicuramente un campionato difficile.»