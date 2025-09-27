Palermo, Bani: “Abbiamo fatto una buona partita. Il gol? Bella emozione. Il Venezia…”

Le parole del difensore dei rosanero al termine del match contro il Cesena

⚽️ 27 settembre - 18:23

Mattia Bani, autore della rete dell'1-1, è intervenuto nel post partita ai microfoni ufficiali di Cesena-Palermo:

Mattia, Cesena-Palermo 1-1, che partita è stata?

"Una partita difficile, come tutte quelle di Serie B. Affrontavamo una squadra in salute come noi, nel loro stadio con tanto entusiasmo. Penso che abbiamo fatto una buona partita: ci sono aspetti da migliorare, ma andar via con un punto qua è importante".

Hai realizzato il gol del pareggio sotto il settore ospiti pieno di tifosi rosanero. Che emozione è stata e c’è una dedica speciale?

"È stata una bella emozione, è il primo gol che faccio con questa maglia e spero di farne altri. La dedica principale è per mia mamma, che è venuta a vedermi vista la vicinanza da casa: lo dedico a lei".

Quinto risultato utile consecutivo in campionato, bisogna continuare in questa direzione?

"Sì, assolutamente. Dobbiamo lavorare per dare continuità a questo momento. Ci aspettano due partite molto impegnative da qui alla sosta e ci dobbiamo far trovare pronti".

Martedì si torna al Barbera per la gara contro il Venezia, che oggi ha battuto lo Spezia 2-0.

"È una squadra forte, con un organico importante come il nostro, con i nostri stessi obiettivi. Sarà una bella partita e una grande sfida".