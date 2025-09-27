Oltre al Palermo, alle 15:00 sono andate in scena altri quattro match validi per la quinta giornata di Serie B. L'Avellino ha affrontato l'Entella al Partenio Lombardi vincendo 2-0, il Frosinone ha battuto con un pokerissimo il Mantova in trasferta, il Sudtirol ha calato il tris contro la Reggiana ed infine lo Spezia subisce la terza sconfitta in campionato contro il Venezia al Penzo.
I RISULTATI
Serie B, i risultati delle sfide delle 15: Frosinone a valanga sul Mantova, altro KO per lo Spezia
MANTOVA-FROSINONE 1-5
Grande prestazione della squadra di Alvini che chiude il primo tempo con un vantaggio travolgente di quattro reti con Koutsoupias, Ghedjemis, Calò e Grosso, quest'ultimo figlio di Fabio. Il Mantova segna la rete della bandiera al 54' con Fiori e all'86' il Frosinone cala la cinquina con Vergani.
VENEZIA-SPEZIA 2-0
Big match al Penzo tra due compagini che fino ad ora hanno deluso. La sfida si apre con un episodio che ha compromesso la partita: Vignali commette un'ingenuità all'8' lasciando lo Spezia in inferiorità numerica. Il Venezia, forte della superiorotò, va a segno con Adorante al 29' e con Korac al 54'.
SUDTIROL-REGGIANA 3-1
Seconda vittoria stagionale per la squadra di Castori, che batte la Reggiana 3-1 con le reti di Tronchin, Merkaj e Martini, inutile il gol di Portanova al 59' per la Reggiana.
AVELLINO-ENTELLA 2-0
L'Avellino sale al quinto posto dopo la vittoria contro l'Entella, decidono le reti di Biasci nel corso della prima frazione e di Kumi nel corso della seconda.
