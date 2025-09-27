Serie B, i risultati delle sfide delle 15: Frosinone a valanga sul Mantova, altro KO per lo Spezia

Oltre al Palermo, alle 15:00 sono andate in scena altri quattro match validi per la quinta giornata di Serie B. L'Avellino ha affrontato l'Entella al Partenio Lombardi vincendo 2-0, il Frosinone ha battuto con un pokerissimo il Mantova in trasferta, il Sudtirol ha calato il tris contro la Reggiana ed infine lo Spezia subisce la terza sconfitta in campionato contro il Venezia al Penzo.