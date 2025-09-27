Palermo, Inzaghi: “Abbiamo dominato nella prima mezz’ora. Venezia? Avremo lo stadio pieno, non vediamo l’ora”

Le parole dell'allenatore dei rosanero nel post partita di Palermo-Cesena

⚽️ 27 settembre - 18:16

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo al termine della sfida pareggiato contro il Cesena:

Mister, Cesena-Palermo 1-1, l’attuale analisi sulla partita?

"Secondo me abbiamo approcciato molto bene. Nella prima mezz’ora pensavo di far gol, avevamo in mano la partita e proprio nel momento in cui pensavo potessimo passare in vantaggio questo gol evitabile poteva anche ammazzarci. Infatti abbiamo un attimino faticato a reagire, però poi, al di là del contropiede all’inizio del secondo tempo — perché avevamo tanta voglia di pareggiarla — la squadra con la traversa prima del gol penso abbia legittimato il pareggio. Penso che quando non si può vincere, portare a casa punti sia importante, anche se comunque la squadra ha fatto quello che doveva fare. È rimasta compatta nel momento di difficoltà e ha saputo reagire alla grande nella ripresa"

Quali sono gli aspetti maggiormente positivi da cui ripartire?

"Sicuramente l’aspetto più positivo è senza dubbio la prima mezz’ora, in cui abbiamo comandato. Abbiamo avuto due palle importanti con Jeremy, e Bani, dove dovevamo passare in vantaggio. Abbiamo avuto dei cross importanti dentro l’area: lì dovevamo essere più cattivi. La personalità su un campo complicato è un altro aspetto da sottolineare. Il Cesena pochi giorni fa ha vinto a Venezia e aveva vinto le ultime tre, quindi non era semplice venire qua con questa personalità. Col gol preso poteva ammazzarci, invece la squadra ha reagito e trovato il pareggio. È chiaro che c’era voglia di vincerla, ma sapevamo che il Cesena è pericoloso. Alla fine bisogna accontentarsi di questo punto, che alla lunga peserà molto sulla nostra classifica. "

Prossimo impegno ravvicinato contro il Venezia, che oggi ha battuto lo Spezia.

"Il Venezia è una delle favorite, sappiamo la struttura che ha. Ma noi siamo il Palermo, giochiamo in casa nostra, avremo lo stadio pieno: non vediamo l’ora che sia martedì"