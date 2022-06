Palermo, Baldini e il muro per la Serie B: da Lancini e Marconi a Buttaro e Giron

Dalla semifinale di andata contro la FeralpiSalò alla sfida contro il Padova, i rosanero hanno incassato zero gol invertendo il trend delle prime partite dei playoff in cui Marconi e compagni hanno dovuto prendere la palla dal sacco in cinque diverse occasioni. "Oltre alla rivelazione Massolo tra i pali, sono arrivate conferme importanti soprattutto dai due centrali Lancini e Marconi e da (...) Buttaro che finora ha risolto alcune situazioni anche al limite con la prontezza del veterano, scalando sempre bene sulla diagonale", si legge. Inoltre, Giron all'Euganeo ha giocato la partita perfetta rendendosi pericoloso con le sue sgroppate in particolare nella prima frazione di gioco.