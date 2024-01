Palermo, Baldini al Gds: “Ranocchia colpo top. Tecnica e fisico super, suo ruolo…”

"Investimento per il futuro? Non ci sono dubbi. Ranocchia è davvero un prospetto importantissimo. Oltre a una tecnica sopraffina, è forte fisicamente. Si fa sentire in area, nei duelli. E poi ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Parliamo di un ragazzo di 22 anni che ha già presenze in Serie A. Ripeto, il Palermo ha fatto un grande colpo. Che acquisto è quello di Ranocchia per il Palermo? Assolutamente eccezionale. Se il Palermo, così come sembra, prende Ranocchia, posso tranquillamente affermare che sarebbe un acquisto di assoluta qualità. Filippo è un giocatore fantastico. Quali sono le sue caratteristiche? Ranocchia è il prototipo di giocatore moderno. A centrocampo può giocare ovunque. La sua caratteristica principale è quella che può calciare indifferentemente con entrambi i piedi senza che ci sia alcuna differenza. Filippo è capace di tirare i calci di punizione e d’angolo o con il destro o con il sinistro. Ha la potenza e la qualità per poter calciare indistintamente qualsiasi calcio piazzato. Da un punto di vista tattico, dipende molto dal modulo. In un 4-3 3, come gioca il Palermo, lo vedo come una delle due mezzali. Non è un calciatore che vede tanto la porta anche per il ruolo che ricopre. Ha giocato spesso da mediano in un centrocampo a 2 o anche davanti alla difesa. Quindi è più difficile arrivare alla conclusione. Unico gol con me in panchina? È vero, tra l’altro fece un gran gol con un tiro dalla distanza. Segno e testimonianza che ha nel suo bagaglio anche questo tipo di colpi. Io spesso giocavo con due trequartisti e una sola punta e lui giocava appunto in quella zona, a sostegno dell’attaccante. Ha le caratteristiche per giocare anche da quelle parti perché ha sia visione di gioco che tempi d’inserimento".