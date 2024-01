Gazzetta: “Pafundi-Reggiana, il Bari su Puscas e Ranocchia al Palermo. Soleri…”

"Pafundi alla Reggiana: lunedì l’annuncio. Il Bari su Puscas, Ranocchia al Palermo". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle trattative in sede di calciomercato: protagoniste le squadre che militano in Serie B .

Toscana, Gliozzi ("più un ricco conguaglio") tornerà in Emilia. "I due club ora si concentrano sui prossimi obiettivi: l’altro attaccante Soleri (Palermo) per il Modena , un esterno sinistro per il Pisa tra Bozzolan (Perugia), Rocchetti (Cremonese) e Bartesaghi (Milan)", si legge.

Intanto, il Cosenza ha ufficializzato l'arrivo di Frabotta, mentre la Ternana di Zuberek (Inter); la Feralpisalò, invece, "continua a studiare se può ottenere Stiven Shpendi in prestito dall’Empoli", ed il Bari"sembra che abbia superato lo Spezia per Puscas (Genoa), pronto ad arrivare insieme alla rivelazione Fumagalli (Giana)". Lo stesso Bari, inoltre, avrebbe chiesto anche Guiebre al Modena, ma in questo momento l’esterno è in Coppa d’Africa. "Trovato l’accordo tra il Palermo e la Juventus per Ranocchia (era a Empoli): manca la sua firma", che - salvo inattesi colpi di scena - arriverà nei prossimi giorni. "Il Catanzaro infine per la difesa tratta Antonini del Taranto", conclude il noto quotidiano.