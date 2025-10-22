Palermo, Augello: “Sono venuto qua per aiutare il club a tornare dove merita. Inzaghi….”

Le parole del terzino dei rosanero

Nel corso di un’intervista concessa a Radio TV Serie A, Tommaso Augello ha raccontato il suo approdo al Palermo e le prime impressioni vissute in rosanero. L’esterno sinistro, protagonista di un avvio di stagione positivo, ha parlato con entusiasmo della sua scelta:

«Mi sono accorto subito dai primi attimi della grandezza e dell’importanza del club e del gruppo. C’è grande ambizione, un pubblico straordinario e una società che merita altri palcoscenici. Sono venuto qua per aiutare a tornare il club dove merita».

Parole che confermano la sua piena adesione al progetto tecnico e alla filosofia di una piazza carica di aspettative. Fondamentale anche l’atmosfera del Barbera, uno stadio che l’ha colpito fin da avversario:

«Sono pochi gli stadi che riescono a trasmetterti questa emozione e adrenalina. Non ci sarebbe stata altra possibilità che il Palermo per scendere in Serie B. Ho scelto questo progetto importante perché sono sicuro che riusciremo a tornare dove meritiamo».

Augello ha poi ricordato un momento speciale della sua carriera, legato proprio al club rosanero:

«Ho affrontato il Palermo come prima partita contro lo Spezia in Serie B, arrivavo dalla C e avevo visto stadi un po’ più umili. È stato impressionante. Da lì ho pensato di essere arrivato nel calcio che conta».

Spazio infine a un pensiero su Filippo Inzaghi, il cui impatto sul gruppo è stato immediato:

«Fin da subito ha instaurato un feeling incredibile con la piazza. Il tutto lo ha trasmesso anche a noi, quella voglia e determinazione di raggiungere l’obiettivo. Ci fa capire che bisogna curare tutti i dettagli, è abbastanza metodico nella preparazione della partita. Gli piace fare le stesse cose, non so se per scaramanzia o altro».

Chiude con un desiderio personale:

«Mi piace più fare gli assist, ma mi piacerebbe segnare al Barbera. Prima o poi arriverà».