Giornale di Sicilia: “Palumbo e Brunori, il decollo ritarda”

Il capitano è all’asciutto dopo otto partite, è il digiuno più lungo da quando veste la maglia del Palermo

⚽️ 22 ottobre - 07:59

Il Palermo ha iniziato il campionato con il piede giusto, confermando la solidità della squadra e la mano di Inzaghi. Tuttavia, non tutti gli elementi chiave della rosa stanno rendendo secondo le aspettative. È il caso di due figure centrali come Matteo Brunori e Antonio Palumbo, ancora a secco di gol dopo otto giornate.

Per il capitano rosanero si tratta di un’anomalia statistica: mai, da quando indossa la maglia del Palermo, aveva impiegato così tanto a sbloccarsi. Lo scorso anno arrivò alla rete alla settima giornata con una tripletta contro il Venezia, due anni fa segnò già alla quinta contro la Juve Stabia su rigore. Oggi, invece, i numeri dicono zero gol in otto presenze: un dato che pesa, anche se va riconosciuto a Brunori l’impegno in termini di corsa e sacrificio.

Stessa sorte per Palumbo, autore finora di un solo assist (contro il Südtirol) e nessun gol. Il fantasista napoletano sta vivendo un avvio simile a quello del 2023/24 con il Modena, quando aveva prodotto appena un assist nelle prime otto gare. Numeri decisamente inferiori rispetto a quelli della scorsa stagione, dove mise insieme 2 reti e 7 assist nello stesso lasso di tempo.

C'è però un dato che può far ben sperare: nei precedenti contro il Catanzaro, prossimo avversario dei rosa, Palumbo ha già segnato due volte e fornito sei assist, risultando spesso decisivo. Brunori, invece, non ha mai trovato il gol contro i calabresi in sei sfide.

Il Palermo punta in alto e il ritorno al gol dei suoi due protagonisti potrebbe essere il fattore chiave per spiccare definitivamente il volo.