Giornale di Sicilia: “Palermo, Segre è tornato. E ora sotto con il Catanzaro”

Il n. 8 s’è sbloccato col Modena, per lui è l’ottava stagione di fila con almeno un gol fra i cadetti. Sabato caccia al bis al Ceravolo dove ha segnato nelle ultime due sfide

⚽️ 22 ottobre - 07:56

Dopo un avvio di stagione a secco, Jacopo Segre ha finalmente trovato il suo primo gol in campionato, proprio nella sfida contro il Modena, all’8ª giornata. Una rete arrivata in mischia attorno alla mezz’ora, che riaccende la speranza per una mediana più prolifica e aiuta il centrocampista rosanero a ritrovare fiducia.

Il numero 8, vicecapitano del Palermo, ha già dimostrato in passato di essere una pedina fondamentale in zona gol: fu vicecapocannoniere del club nel 2022/23 con 4 reti e nel 2023/24 con 7 centri. Segre ha quindi spesso colmato le lacune realizzative degli attaccanti e ora punta a ripetersi, con l'obiettivo di contribuire alla rincorsa ai vertici della classifica.

La sua rete contro i “canarini” è la seconda di un centrocampista del Palermo in questo campionato, dopo quella di Gomes contro il Bari. Restano ancora a secco Ranocchia, Blin, Vasic e Giovane, un dato che evidenzia quanto le incursioni di Segre possano essere determinanti.

Con il gol al Modena, Segre ha segnato per l’ottava stagione consecutiva in Serie B: un traguardo che in passato era riuscito soltanto ad attaccanti come Mancuso e Coda. Le sue statistiche sono notevoli: 15 gol in maglia rosanero, 24 in totale tra i cadetti, numeri che lo piazzano tra i centrocampisti più prolifici della categoria, dietro solo a Valoti, Mancosu, e Casiraghi — giocatori con un profilo più offensivo.

Un’ulteriore sfida per lui sarà conquistare stabilmente una maglia da titolare: Inzaghi al momento lo alterna con Gomes, mentre in regia si giocano il posto Ranocchia e Blin. L’allenatore punta a trovare un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di andare in gol anche dalla mediana.

Il prossimo impegno contro il Catanzaro potrebbe essere l’occasione per dare continuità al feeling ritrovato con la rete. Segre ha già punito i calabresi in passato e ora vuole ripetersi per trascinare il Palermo sempre più in alto.