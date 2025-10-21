Serie B, Gazzetta Dello Sport: “Spezia, via D’Angelo? No, rimane. Aquilani e Caserta ancora fiducia”

Il Catanzaro non cambia, il Bari va in ritiro, alta tensione in città. Samp, Gregucci oggi si presenta

Mediagol ⚽️ 21 ottobre - 08:09

Nonostante la crisi di risultati che ha attanagliato diverse squadre in cadetteria, il temuto "terremoto" tra le panchine è stato scongiurato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Dopo intense riflessioni e valutazioni post-ultima giornata di campionato, solo la Sampdoria ha optato per un cambio di guida tecnica, mentre i tecnici di Bari, Catanzaro e Spezia sono stati ufficialmente confermati. L'ultimatum, per molti, sembra estendersi fino alla prossima sosta del 15-16 novembre, un periodo che include tre turni ravvicinati

L'unica società ad agire è stata la Sampdoria, che oggi presenta il suo nuovo assetto tecnico. La scelta è caduta su Angelo Gregucci, il quale, in possesso del patentino, fungerà da "tutor" per Salvatore Foti. Quest'ultimo, infatti, è privo delle credenziali necessarie (non essendo nemmeno iscritto al corso) e sarà costretto a un debutto "in ombra" alla guida della squadra.

Il quotidiano sportivo sottolinea come questa sia una "soluzione un po’ contorta e complicata", ma in linea con la gestione tecnica degli ultimi anni del club. Il nuovo staff blucerchiato include anche l'ex attaccante Nicola Pozzi. Intanto, non si placano le polemiche per l'esonero del predecessore, Massimo Donati, la cui gestione ha scatenato la reazione della moglie. La donna, con un velenoso post sui social, ha difeso il marito definendolo "la vittima dei vostri giochi sporchi".

La situazione non è meno tesa in Puglia. Il Bari ha scelto la linea dura del ritiro a Castel di Sangro, luogo della preparazione estiva, in vista del prossimo impegno casalingo contro il Mantova. L'analisi sportiva precisa che, ufficialmente, la posizione di Fabio Caserta non è stata messa in discussione, potendo contare sulla piena fiducia della società. Tuttavia, le riflessioni dirigenziali hanno riguardato altri aspetti, mentre la piazza barese manifesta nervosismo, culminato in un duro confronto tra alcuni capi della tifoseria e la squadra nella giornata di ieri.

Preoccupazione anche in Calabria, dove Alberto Aquilani del Catanzaro ha avuto un confronto con la dirigenza e, per il momento, è rimasto in sella. Il suo prossimo match casalingo, che vedrà l'arrivo del Palermo, avrà un peso specifico cruciale, dato che la squadra giallorossa non ha ancora trovato la prima vittoria in campionato.

Sorte simile per lo Spezia, che ha vissuto due giorni di altissima tensione. Il quotidiano sportivo rivela che Luca D’Angelo è stato a un passo dall'esonero domenica, con la società che aveva persino sondato la disponibilità di altri allenatori, tra cui Guido Pagliuca e Moreno Longo. Alla fine, la dirigenza ha optato per la conferma, lasciando che D'Angelo dirigesse l'allenamento di ieri. La decisione, valida "almeno fino alla prossima sosta", rimanda ogni giudizio definitivo al prossimo match in trasferta contro l'Avellino.