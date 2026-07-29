VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo accelera sul mercato e stringe i tempi per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più completa. Dopo settimane di trattative, il club rosanero è pronto a chiudere nuovi innesti, mentre continua il lavoro sulle uscite e sulla definizione degli ultimi tasselli dell'organico.

La prima novità riguarda la difesa. Federico Barba è ormai un nuovo calciatore del Palermo. Come riportano il Giornale di Sicilia, la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, il centrale mancino, svincolato dopo l'esperienza con il Persib Bandung, ha firmato un contratto annuale con opzione automatica di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Si tratta di un profilo fortemente voluto da Filippo Inzaghi, che lo aveva già allenato ai tempi del Benevento e lo considerava una priorità per rinforzare il reparto arretrato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Barba rappresenta una garanzia per la categoria grazie alle promozioni conquistate con Benevento e Como, offrendo inoltre diverse soluzioni tattiche sia nella difesa a quattro sia in quella a tre.

Archiviato il colpo in difesa, l'attenzione si è spostata sull'attacco, dove il nome più caldo è quello di Dominic Vavassori. Il Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo abbia aumentato la fiducia nella riuscita dell'operazione, arrivando davanti alla concorrenza per l'esterno offensivo classe 2005 dell'Atalanta. La trattativa si basa su un prestito e, secondo il quotidiano siciliano, l'ultima parola spetterà al club bergamasco, ma i segnali raccolti sono positivi.

La Gazzetta dello Sport si spinge oltre e considera l'affare virtualmente chiuso. Il quotidiano spiega che, dopo la frenata nella trattativa per Issiaka Kamate, il Palermo ha deciso di affondare su Vavassori, che arriverebbe in prestito oneroso. L'attaccante, autore di 8 gol e 5 assist nell'ultima stagione con l'Atalanta Under 23, garantirebbe versatilità, potendo agire da esterno sinistro, seconda punta o trequartista, andando così a completare la corsia mancina insieme a Dennis Johnsen.

Anche il Corriere dello Sport conferma che il Palermo è in pole position per Vavassori, pur sottolineando la concorrenza di Monza e Verona. Il quotidiano aggiunge che il club rosanero punta a chiudere l'operazione in tempi rapidi per regalare a Inzaghi un'altra soluzione offensiva.

Resta invece in sospeso il capitolo Issiaka Kamate. Il Giornale di Sicilia ribadisce che l'accordo tra Palermo e Inter è stato raggiunto da tempo e che la trattativa resta viva, ma manca ancora il via libera definitivo del calciatore, che continua ad avere richieste anche dall'estero. Una versione condivisa anche dal Corriere dello Sport, che parla di una trattativa rallentata ma ancora in piedi. La Gazzetta dello Sport, invece, sottolinea che proprio la frenata per Kamate avrebbe spinto il club a virare con decisione su Vavassori.

Per quanto riguarda gli altri esterni offensivi, il Corriere dello Sport riferisce che Rui Modesto continua a piacere a Inzaghi, ma nel frattempo starebbe prendendo corpo l'ipotesi di un trasferimento definitivo del portoghese al Rakow, in Polonia.

Sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia scrive che Kristoffer Lund è sempre più vicino al Birmingham, in un'operazione a titolo definitivo. Sempre secondo il quotidiano, anche Stredair Appuah è pronto a trasferirsi in prestito al Lommel, soluzione individuata per consentirgli di trovare maggiore continuità.

Rimane invece in bilico il futuro di Jérémy Le Douaron. Il Giornale di Sicilia spiega che il Troyes continua a mantenere vivi i contatti con il Palermo, ma l'attaccante francese non sarebbe convinto dall'ipotesi di un ritorno in patria. La Gazzetta dello Sport aggiunge che la sua permanenza potrebbe dipendere anche dall'arrivo di un'alternativa a Joel Pohjanpalo, visto che, almeno per il momento, potrebbe essere proprio Le Douaron ad adattarsi sulla corsia destra offensiva in attesa di ulteriori sviluppi del mercato.