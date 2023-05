Palermo, al “Barbera” arriva la Spal: Oddo vuole la salvezza e sfida Corini

Il Palermo affronterà la Spal al "Barbera" nella trentaseiesima giornata di Serie B, match in programma domani 6 maggio alle 16:15. La scheda degli estensi.

di Sergio Tomaselli

Dopo il pareggio esterno contro il Como, il Palermo di Eugenio Corini torna al "Barbera". La compagine rosanero ospiterà la Spal nella trentaseiesima giornata di Serie B, il match è in programma domani, 6 maggio, alle 16:15. Reduci dall'1-1 maturato al "Mazza" nello scontro salvezza contro il Perugia, gli estensi cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

Cinque risultati utili consecutivi per i biancoazzurri, quattro pareggi e una vittoria, preziosa, contro il Benevento. Il filotto non è servito però al tecnico Massimo Oddo a compiere sostanziali passi avanti verso l'obiettivo. La Spal è infatti attualmente penultima a quota 35 punti, con i playout distanti tre punti. Stagione all'insegna della discontinuità per i ferraresi, che da novembre in poi hanno iniziato la discesa verso le zone basse della classifica. Solamente tre le vittorie in cinque mesi, dal 12 novembre al 5 marzo, quando sono arrivati i tre punti in un altro scontro diretto, contro il Cittadella.

I risultati altalenanti hanno inevitabilmente condotto, nel corso della stagione, a cambi di allenatore che non hanno sostanzialmente mai giovato in maniera decisiva. Dopo le prime otto gare, la dirigenza spallina ha sollevato dall'incarico Roberto Venturato, al suo posto l'esordiente Daniele De Rossi. L'ex Roma è rimasto alla guida per quindici giornate, in cui ha conquistato sedici punti, periodo migliore della Spal prima di adesso. Poi è stato il turno di Massimo Oddo, attuale tecnico, con uno score di dieci punti in undici gare.

Come mostrano le statistiche, la situazione di classifica non è mai cambiata a livello radicale, nonostante siano cambiati i dettami di gioco. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Palermo, il portiere biancoazzurro Enrico Alfonso si è soffermato anche su questo aspetto: "I tanti cambi sicuramente non hanno aiutato, a inizio stagione con Venturato avevamo un certo modello di gioco, poi è arrivato De Rossi che aveva delle idee diverse ed ora ne abbiamo uno che propone un calcio simile a quello di Venturato, inutile guardare al passato, adesso seguiamo Oddo e cerchiamo di portare in campo le sue idee e credo che qualcosa di buono si stia vedendo".

L'aspetto principalmente problematico nelle gare degli estensi è stata la difesa, la quarta peggiore del campionato. Diversa la situazione offensiva, con 38 goal realizzati, meglio di tutte le concorrenti attuali per la salvezza. Otto reti per Gabriele Moncini, capocannoniere e principale terminale offensivo del 4-3-1-2 adottato da Massimo Oddo. Prodotto del settore giovanile della Spal, Moncini è tornato a Ferrara dopo tre stagioni trascorse con il Benevento tra Serie A e Serie B, in cui ha collezionato in totale 58 presenze e 13 gol. Segno della stagione particolarmente prolifica del ventisettenne nativo di Pistoia. Al suo fianco Andrea La Mantia, cinque reti finora in 23 presenze, proveniente dall'annata nel massimo campionato con la maglia dell'Empoli.

Nel mercato di gennaio, grazie all'intercessione dell'ex tecnico De Rossi, è arrivato Radja Nainggolan. Per il campione belga dieci presenze e un gol finora, schierato da Oddo nelle vesti di trequartista alle spalle delle due punte. Contro il Palermo però l'ex Roma non ci sarà, la sua stagione è terminata in anticipo a causa di un infortunio occorso nella giornata di ieri, il secondo nella sua esperienza a Ferrara. Infine, capitano e primatista di presenze per i biancoazzurri è Lorenzo Dickmann. Laterale destro a tutta fascia, per lui è la quarta stagione in carriera alla Spal, la terza consecutiva. Trentaquattro presenze finora, condite da tre gol e due assist per il classe 1996. Anche lui darà forfait per il match contro il Palermo

Nel match del "Barbera" sono in palio punti importanti, da entrambe le parti ma su versanti opposti. Per i rosanero rimane ancora aperta la porta dei playoff, in particolar modo dopo la penalizzazione inflitta alla Reggina. Estensi in corsa per restare in Serie B, in una classifica cortissima che a tre giornate dalla fine della stagione ha ancora tantissimo da dire.