Palermo-Spal, Alfonso: “Al ‘Barbera’ per giocarcela. Episodio VAR con il Perugia…”

Dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Perugia, la Spal sarà ospite del Palermo al "Barbera" nella trentaseiesima giornata di Serie B. Cinque risultati utili consecutivi - quattro pareggi e una vittoria - per la compagine estense, che nn è però riuscita a scollarsi dalla zona retrocessione. Punti importanti in palio quindi per i biancoazzurri, che a tre giornate dal termine del campionato si trovano a tre punti di distanza dalla salvezza. In vista del match contro i rosanero, il portiere spallino Enrico Alfonso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

" Palermo fondamentale? Da due mesi ci giochiamo partite della vita e abbiamo difficoltà a portare a casa il risultato, a Brescia abbiamo preso un goal all’85 che potevamo evitare, abbiamo sbagliato tanto in campo e capita che sbaglino anche gli arbitri, come è successo contro il Perugia. Dispiace che si sbagli anche con la tecnologia a disposizione (VAR), è stato un episodio chiave di questa stagione, ma lo è stato anche il goal subito contro il Brescia. So che può sembrare assurdo ma penso che rispetto a chi ci sta davanti possiamo giocare con più tranquillità perché in questo momento è più facile rincorrere che essere rincorsi, quindi è arrivato il momento di fare “all in” e dare tutto quello che abbiamo. Certo rosico tanto perché abbiamo ridato vita a squadre che erano morte e una formazione matura e di categoria certe partite le deve portare a casa, ma ripeto è inutile piangere sul latte versato"

"Se guardo la rosa, le nostre prestazioni non combaciano con le potenzialità ed è normale che sia molto dispiaciuto e amareggiato per questo. Mancano ancora tre partite e dobbiamo guardare di partita in partita: è inutile promettere grandi cose, perché dobbiamo essere onesti e i fatti dicono che due vittorie di fila non le abbiamo mai fatte, ma andiamo a Palermo per disputare una grande prestazione, siamo vivi e ce la giochiamo, poi penseremo alle altre. Personalmente darò tutto quello che ho, l’assenza di Radja mancherà a livello di esperienza, di leadership e anche tecnica ma in qualche modo faremo, non abbiamo alternative, ci siamo sempre arrangiati altre volte e lo faremo anche questa volta, oggi cambia poco. Il carattere si fa fatica a cambiarlo, ognuno reagisce in modo diverso dopo un risultato negativo, ma spero vivamente che il finale di questa stagione sia positivo perché abbiamo una grande responsabilità anche nei confronti di una piazza che non è facile da trovare in giro.