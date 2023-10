Palermo, agente di Tutino: “Non era adatto al modulo di Corini. Ci è rimasto male…”

Mario Giuffredi, agente di calciatori come Gennaro Tutino, Mattia Aramu e Mario Rui tra gli altri, è intervenuto nel corso dell'evento Palermo Football Conference, soffermandosi in particolare sull'attaccante napoletano tornato a Cosenza dopo una parentesi in maglia rosanero non eccezionale in termini di rendimento e media realizzativa. Queste le dichiarazioni del procuratore che commenta la mancata conferma di Tutino nella successiva annata della formazione allenata da mister Eugenio Corini, dal momento che il club di Viale del Fante non ha esercitato l'opzione di riscatto: