Palermo-Acr Messina, i rosa cercano il bis: la ricetta di Baldini per battere Raciti

Il Palermo cerca il bis. Dopo il pareggio a Catanzaro e il successo contro Monterosi Tuscia, i rosanero di mister Silvio Baldini torneranno in campo al "Renzo Barbera" per sfidare l'Acr Messina nella gara valida per il recupero della 21esima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

"Noi guardiamo il campo e non chi c'è di fronte. Giocare con il Messina o contro la Juventus non cambia, non ci deve interessare. Dobbiamo essere alla ricerca della prestazione. Quando siamo andanti in vantaggio con il Monterosi abbiamo rischiato con un paio di loro contropiedi, ma io preferisco che la squadra continui a spingere aldilà del risultato. Tutto è dipeso molto dalla mentalità che i ragazzi hanno messo in campo. Mi piacerebbe vedere più incisività in fase offensiva. Contro il Monterosi nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per far male, con Valente e Soleri. Vuol dire che la squadra aveva lavorato bene e bisogna cercare di traslare il secondo tempo contro il Monterosi già dal 1' minuto contro il Messina. Chiunque giochi può creare palle gol per farci fare una bellissima partita e conseguire risultati importanti", ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Il Palermo, dopo aver lasciato per strada punti importanti e perso l’ambitissimo secondo posto in classifica, proverà a risalire la china sotto gli occhi vigili e attenti dell’allenatore originario di Massa - in Toscana -, che crede ancora nella possibile rimonta sulla capolista Bari, attualmente a +11 dalla formazione siciliana.

"Dobbiamo essere bravi a fare le cose con uno spirito sempre propositivo. La fase di non possesso è più facile da imparare, quella di possesso bisogna essere bravi tecnicamente. I giocatori del Palermo hanno la tecnica per sviluppare questo tipo di giocate in attacco. Per trovare tempi e spazi ci vuole affiatamento e più partite. L'importante è che il Palermo sia a Catanzaro, sia contro il Monterosi, ha avuto le opportunità per far gol. Turnover? Io lo faccio fare in campo, cerco di utilizzare la squadra in modo da potermi giocare le mie chances anche con giocatori che in corso d'opera possono cambiare la partita. Io le idee le ho, ma scelgo i giocatori anche in base a come stanno fisicamente", ha proseguito il coach rosanero.

Buone notizie per Baldini e il suo staff che, al cospetto della formazione di mister EzioRaciti, potranno contare sull'intero organico a disposizione, o quasi. Salterà il match, infatti, soltanto Bubacarr Marong.

"Ho le idee molto chiare. Fella? I giocatori come lui sono importanti in una squadra perché sono in grado con la loro tecnica di fare delle giocate importanti. Se in allenamento non noto che un giocatore ha fame non lo schiero. Non voglio dire che Fella non abbia queste caratteristiche, ma sicuramente la sua condizione non è ancora al massimo. Tutti i giocatori saranno in grado di dare un contributo al Palermo. Silipo? Andrea si deve mettere in testa che lui ha delle giocate importanti, ma deve far crescere la fame e la voglia di arrivare. Quando si allena deve dimostrarmi intensità in modo che io possa dire che la squadra può avere un giocatore in grado di farmi vincere le partite. Non bastano gli sprazzi, la squadra ha bisogno anche di altre cose come la corsa senza palla. Quando lui avrà fatto questo percorso avrà grosse potenzialità di giocare titolare. A calcio nessuno può insegnargli a giocare date le potenzialità che ha", ha concluso Baldini.