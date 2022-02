SERIE C-GIRONE C, PALERMO-ACR MESSINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida Palermo-Acr Messina è in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma mercoledì pomeriggio contro l'Acr Messina. Alle ore 18:00, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend grazie alle firme d'autore di Samuele Damiani e Mattia Felici, approdati alla corte di Silvio Baldini nel corso della sessione invernale di calciomercato e già protagonisti. Tre punti che danno slancio e morale in vista dei prossimi impegni ufficiali.