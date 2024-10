Palermo, Accardi: “I rosanero devono trovare il giusto assetto”

Le parole del procuratore Beppe Accardi in merito ai rosanero e non solo

Mediagol ⚽️ 10 ottobre - 11:19

Beppe Accardi, procuratore tra gli altri del rosanero Manfredi Nespola, terzo portiere del Palermo, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb" affrontando vari temi legati al calcio nazionale.

JURIC E LE VOCI DI UN ESONERO DALLA ROMA — Il primo toccato dall'agente ha riguardato la situazione difficile dei giallorossi, in cui i malumori per il neo-tecnico Ivan Juric sono già molto pressanti: "Mi sembra che ci sia un po’ di confusione. Era fisiologico che ci sarebbero state delle ripercussioni dopo l’esonero di De Rossi. Bisogna dare del tempo a Juric. A Roma comunque un problema ci deve essere sempre. Juric caratterialmente è uno alla Mourinho.Probabilmente - ha aggiunto - in questa Roma questa filosofia non paga".

LA SERIE B — Un altro tema trattato è stato quello riguardante la serie B, con attenzione alla capolista Pisa e alla Cremonese, che ha da poco affidato la panchina a Eugenio Corini: "Inzaghi è cresciuto molto. È un dato di fatto. Ha raggiunto un livello importante e credo che possa dire la sua. È un Pisa che può lottare per andare in Serie A. Corini alla Cremonese?Una scelta importante. Ha preso un buon allenatore che è capace di gestire. La Cremonese -ha detto il procuratore - aveva bisogno di un allenatore come lui".

SUL PALERMO — L'ultimo tema ha invece riguardato i rosanero, protagonisti di un inizio di stagione non brillante: "Deve trovare il giusto assetto. Societario e di campo. È un work in progress. L’anno scorso è arrivato sesto e aveva bisogno dei giusti correttivi. Probabilmente non aveva bisogno di tanti cambi e doveva dare continuità al lavoro. Le squadre che fanno un percorso danno continuità a tutte le componenti. Devono lavorare e crescere, anche se - ha concluso Accardi - a Palermo la pretesa è sempre alta".