Palermo, Accardi: “Giusto l’addio, Corini ok. Serie A? Se City Group si sbilancia…”

"Palermo che punterà alla promozione in serie A nella prossima stagione? Se una società come il City si sbilancia in questo modo, non lo fa certo per creare illusioni . Conosco il gruppo: ci sono diversi giocatori di livello. Se ogni anno si fanno rivoluzioni, non è semplice arrivare al risultato. Corini l’uomo giusto? Ha molta esperienza, ha vinto in B e conosce la piazza. Può essere la guida ideale, al Palermo serve continuità. Il mio addio? L’ho accettato serenamente, è stato giusto separarsi. Non ho avuto molto tempo per pensare, mi sono concentrato subito sul Piacenza. Ero e rimango un grande tifoso, contro il Brescia ero in tribuna. Per me riuscire a riportare il Palermo in Serie B partendo dal dilettantismo ha rappresentato la realizzazione di un sogno. Una splendida cavalcata e quella marea di palermitani in festa. Una vittoria di tutti. Un gruppo fantastico che ha scritto una pagina bellissima della storia del Palermo. Onorato di averne fatto parte“