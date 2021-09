Palermo, a Taranto per i tre punti: la ricetta di Filippi per battere Laterza

La sfida tra Taranto e Palermo è in programma alle ore 17.30 allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone"

Alla ricerca della vittoria. Alle ore 17.30, allo Stadio Comunale "ErasmoIacovone", i rosanero sfideranno il Taranto di Giuseppe Laterza per la sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Gli uomini di mister GiacomoFilippi, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio maturato sabato scorso contro l'ACR Messina nel primo derby della stagione: "Contro il Messina il campo non era al top, ma si poteva giocare. In quell'occasione abbiamo sbagliato l'approccio alla gara almeno nel primo tempo. Siamo stati scomposti nei reparti, è questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare. Taranto? Per me è una città bellissima, gente calorosa e con un pubblico che vive di calcio. Tornarci per me è un immenso piacere. E' una squadra allenata bene con gente di assoluto valore in ogni reparto. Hanno caratteristiche specifiche, un gruppo ben assemblato. Giocano sempre a viso aperto anche con parecchio sacrificio in determinati momenti della partita. Dobbiamo saper leggere la gara. Ritornare qui è un'emozione forte, non ero mai tornare da avversario e sentirò qualcosa di davvero forte", ha dichiarato l'allenatore del Palermo nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

A guidare l'attacco del Taranto, con ogni probabilità, ci sarà Andrea Saraniti, approdato in casa rossoblù nel corso della sessione estiva di calciomercato dopo la risoluzione del contratto che lo legava al club di Viale del Fante: "Saraniti? Le motivazioni sono dalla sua parte. E' un giocatore che si ritrova di fronte la sua ex squadra ed è normale che voglia dare il 100%. Il Taranto è una squadra che gioca bene e sta facendo un'ottima prima parte di campionato. E' una compagine in salute che vorrà fare bene. Taranto è una piazza straordinaria che vive di calcio, una società seria attrezzata molto bene. Hanno un pubblico caloroso e lo dico io che ho giocato due anni lì. Dobbiamo essere bravi ad entrare in partita subito. Noi giochiamo sempre per vincere, di fronte ci sono gli avversari che danno la vita contro il Palermo o contro le candidate alla lotta al vertice. Dobbiamo lavorare più degli altri sotto l'aspetto psicologico e mentale, poi l'aspetto tecnico-tattico viene dopo. Serve essere bravi e lottare minuto dopo minuto per portare a casa la partita: ci lavoriamo ogni giorno", ha proseguito il coach originario di Partinico.

Al cospetto della squadra di mister Laterza, Filippi ed il suo staff dovranno fare a meno ancora una volta dell'infortunato Andrea Accardi e dello squalificato AlessioButtaro. Salterà il match anche Manuel Peretti, fermo ai box a causa del trauma alla regione orbitaria destra. Tornano a disposizione, invece, Nicola Valente e MasimilianoDoda, rientrato dagli impegni con la Nazionale Under 21 dell'Albania.

"Valente si è allenato al 100% e sta bene, sarà della partita o dal 1' o a gara in corso. Il mio disappunto sull'atteggiamento del primo tempo contro il Messina non è correlato agli errori tecnici che ci sono stati, che la maglia del Palermo possa influire sulle responsabilità è palese. I miei giocatori sanno benissimo che giocare a Palermo vuol dire anche questo, deve essere motivo d'orgoglio avere addosso questa responsabilità. Doda e Soleri dal 1'? Sono due giocatori che stanno bene e che possono essere della partita fin dall'inizio. Quando un allenatore ha possibilità di scelta è davvero una cosa positiva. Non abbiamo emergenza in difesa perchè gli uomini ci sono, quelli che ci sono bastano e avanzano anche se ammetto che se ci fossero Buttaro e Accardi sarebbe meglio. Accardi? Andrea dovrebbe rientrare in gruppo in modo parziale a metà della prossima settimana. Giron e Valente insieme? Un'ipotesi che non è da scartare, anche perchè Nicola è ambidestro e può giocare di conseguenza in entrambe le fasce. Vedremo se capiterà dall'inizio o magari a partita in corso. Prevedere le mosse è impossibile, dipenderà da come si metterà la partita", ha concluso Filippi.